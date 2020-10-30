Сейсмологи зафиксировали не менее 21 афтершока на западе Турции

Турецкие сейсмологи зафиксировали не менее 21 афтершока на западе страны после произошедшего в Эгейском море землетрясения. Об этом сообщает Ahaber.

Директор обсерватории Кандилли Университета Богазичи и Института сейсмических исследований профессор Халук Озенер уточнил, что наиболее сильный удар был составил 4,9 баллов.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 км от Измира и в 14 км от Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле. По последним данным, в результате землетрясения погибли четыре человека, по меньшей мере 120 граждан получили ранения. Спасатели продолжают работать на месте ЧП.