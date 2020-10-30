Нарколог назвал главную опасность электронных сигарет и вейпов

Курение вейпов и элеткронных сигарет по сути является вербовкой новых курильщиков сигарет и табака, заявил заведующий центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев. Его слова передают «Известия».

«Множественный исследования подтверждают, что из десяти вейперов, потребителей никотиносодержащей продукции, в течение года восемь переходят на потребление обычного табака. Это биологический феномен, о котором осведомлены в табачной индустрии», — рассказал специалист.

Кутушев ответил, что вейпами массово интересуются подростки, которые быстро реагируют на новые гаджеты. Таким образом, происходит формирование определенной молодежной субкультуры.

Табачная индустрия не остановится на вейпах и электронных сигаретах, предупредил врач, добавив, что продвигается бездымный табак, белый снюс и другие продукты.

30 октября в России вступил в силу запрет на курение кальянов и электронных сигарет в кафе и ресторанах.

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