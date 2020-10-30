Террорист из Ниццы связывался с семьей перед резней в церкви
Устроивший теракт в церкви Нотр-Дам в Ницце Ибрагим аль-Ауисауи связывался с семьей в Тунисе перед преступлением. Об этом информирует телеканал Al-Arabiya.
По словам брата террориста, он признался семье, что намеревается провести ночь рядом с церковью.
«Он отправил мне фото перед ней (церковью. — ред.)», — рассказал он.
Соседи семьи добавили, что Ибрагим аль-Ауисауи не демонстрировал никаких признаков склонности к экстремизму или терроризму.
29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.
Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.
Как сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар террорист не был известен французской контрразведке. Преступник прибыл в Лампедузу 20 сентября, а во Францию — в октябре. У мужчины при себе были документы, выданные ему в Италии. Рикар также подтвердил тунисское происхождение террориста.
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