Во время пандемии мошенники в три раза чаще стали звонить россиянам

В период пандемии коронавируса на 200% увеличилось количество звонков от мошенников в России. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артем Сычев, передает РИА «Новости».

По его словам, злоумышленники активно прибегают к методам социальной инженерии и играют на чувствах своих жертв, а именно на страхе потерять сбережения. Согласно данным ЦБ, почти 70% всех операций мошенников относятся к ситуациям именно с социальной инженерией. Также преступники стремятся не дать человеку время опомниться и подумать.

Известно, что средний чек телефонных грабителей достигает 10 тысяч рублей, но с учетом огромного количества обзвонов в конечном итоге это выливается в значительную сумму.

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