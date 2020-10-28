В Минздраве назвали невозможной коммерческую вакцинацию от COVID-19 в РФ

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что вакцинация от коронавируса нового типа в стране на коммерческих условиях, в том числе для иностранных туристов, «невозможна», передает ТАСС.

По его словам, предложения о коммерческой вакцинации от COVID-19 являются «обычным мошенничеством». Кузнецов отметил, что «для граждан она бесплатна».

«Абсолютный приоритет в вакцинации — у россиян. И лишь после удовлетворения внутренней потребности — когда будут вакцинированы группы риска и все желающие — можно будет говорить о каких-то коммерческих поставках», — сказал Кузнецов.

Всего в мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировано более 43 млн заболевших, около 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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