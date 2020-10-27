В ВОЗ не считают закрытие школ эффективной мерой в борьбе с коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что закрытие школ мало способствует борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом написал в Twitter директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Под наибольшим воздействием оказываются дети, живущие в сложных условиях», — отметил он.

Ранее Клюге называл закрытие школ во время пандемии «самым большим в истории нарушением в обучении 1,6 млрд школьников в более 190 странах». Он призвал оставить школы открытыми.

В мире зафиксировано более 43,5 млн заболевших коронавирусом. Больше всего в США (8,7 млн человек). Скончались после заражения инфекцией более 1,1 млн пациентов. Выздоровели свыше 29,2 млн человек.

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