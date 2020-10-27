На Камчатке за сутки произошло шесть землетрясений

Сразу шесть землетрясений магнитудой от 3,5 до 5 произошли за последние сутки на Камчатке, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Два наиболее сильных землетрясения магнитудой 4,5 и 5 зафиксированы вечером 26 октября вблизи села Тиличики Олюторского района Камчатского края. По данным ГУ МЧС России по региону, в отдельных районах села подземные толчки ощущались силой до двух баллов. В этот же день произошли также землетрясения магнитудой 3,5 и 3,9.

Еще два землетрясения магнитудой 4,6 произошли 27 октября днем по местному времени. Их эпицентры находились примерно в одном районе Тихого океана в 142 и 146 км от поселка Усть-Камчатск на восточном побережье Камчатки.

Жертв и разрушений в результате землетрясений нет.

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