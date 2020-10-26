Мишустин надеется на снятие ограничений по COVID-19 в ближайшее время

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду на то, что введенные из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 ограничения будут сняты в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что введенные ограничения являются вынужденными в рамках мер профилактики заболеваемости COVID-19.

«После того как сможем снимать ограничения, не будем ограничивать трудящихся в их правах», — подчеркнул Мишустин.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 43,5 млн заболевших, около 32 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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