Москвичи с температурой не смогут попасть в метро

В Москве пассажиров с повышенной температурой не будут пускать в метро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Там рассказали, что в московском метрополитене и МЦД появились тепловизоры. Они стоят при входе возле рамок металлоискателей.

Если у входящего в метро будет температура 37,5°С и выше, то прибор запищит.

Этому пассажиру измерят температуру еще раз термометром. Если она все же окажется повышенной, то гражданина не пустят в метро.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 395,8 тыс. случаев коронавируса, 290,5 тыс. человек выздоровели, 6,3 тыс. умерли.

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