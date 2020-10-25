Доктор Мясников ответил на призыв Жириновского лишить его диплома

Российский врач и телеведущий Александр Мясников ответил на заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, призвавшего лишить Мясникова диплома и права заниматься медицинской деятельностью. Об этом сообщает РИА «Новости».

Жириновский выступил с данным заявлением после слов Мясникова о коронавирусе. Доктор сказал, что закрывать границы не нужно. Однако Жириновский отметил, что во всем мире ужесточают карантин. Поэтому, по его мнению, подобные заявления являются недопустимыми для медика.

«Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно, и вы», — ответил Мясников, подчеркнув, что искренне уважает Жириновского. При этом он сразу понимал, что мог навлечь на себя недовольство парламентария, выступая против его позиции, добавил доктор.

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