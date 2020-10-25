Профессор рассказал россиянам об опасных в пандемию диагнозах
Катерина Медведева
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Заслуженный врач России, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Евгений Лильин рассказал, с какими диагнозами человек может умереть в пандемию коронавируса.
«Скорая помощь в России может не успеть приехать к тяжелым больным из-за нагрузки, вызванной коронавирусом», — заявил он в беседе с Ura.ru.
По словам Лильина, есть риск смерти людей с инсультом, так как им необходима госпитализация в течение 5-6 часов.
Также доктор отметил, что подвержены опасности и онкобольные, которым требуется срочное помещение в стационар.
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