В Словении число заражений коронавирусом превысило 21 тысячу

В Словении за сутки коронавирусом заразился 1 961 человек, что увеличивает общее число случаев до 21 270, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Суточный прирост стал рекордным с начала пандемии. От коронавируса в стране скончались 232 человека. Сейчас болеют 13 021 человек, из них 67 в критическом состоянии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 42 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.

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