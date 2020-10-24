МГТУ им. Баумана предписали продлить дистанционный режим из-за COVID-19
МГТУ им. Баумана получил предписание от Роспотребнадзора о продлении дистанционного режима обучения из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве уточняют, что данное предписание касается четырех корпусов, которые уже были закрыты из-за риска распространения вируса.
Роспотребнадзор добавил, что такое решение было принято из-за недостаточных и неэффективных мер или их отсутствия со стороны руководства университета.
Кроме того, документ также предписывает установить обстоятельства заражения студентов, а также пересмотреть расписание студенческих занятий и установить обеззараживающие устройства.
Ранее в отношении МГТУ им. Баумана возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.6.3 КОАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Производство было инициировано из-за выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые повлекли за собой распространение коронавирусной инфекции. Студенты вуза были переведены на онлайн-обучение.
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