Убийца учителя во Франции поддерживал связь с боевиком из Идлиба

Радикальный исламист, который обезглавил ранее учителя во французском городе Конфлан-Сент-Онорин, общался с русскоязычным боевиком из Сирии. Об этом сообщает газета Figaro.

Отмечается, что личность этого джихадиста пока не установлена. Адрес его интернет-протокола указывает на то, что он находится в Идлибе.

Французское СМИ также сообщает, что уроженец России Абдулах Анзоров распространил 16 октября в социальных сетях аудиосообщение на ломаном русском языке после публикации фотографии с убитым преподавателем истории из Конфлан-Сент-Онорин Самюэлем Пати. В аудиозаписи мужчина заявляет, что «отомстил за пророка». Также Анзоров на русском языке упомянул террористическую организацию «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Газета также отмечает, что находящиеся в Идлибе чеченские боевики выступают там на стороне коалиции исламистских группировок «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), возглавляемой боевиками террористической «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).

16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Убийство произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавшего застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом.

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