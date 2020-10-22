В РПЦ ожидают массовый переход католиков в православие из-за поддержки папой Римским геев

Глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев выразил мнение, что католики массово перейдут в православие после того, как папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По его словам, это очень сильный шаг в сторону деградации, вместо того, чтобы бороться с гомосексуализмом, в том числе среди духовенства, католическая церковь предлагает подобное узаконить.

«Народ будет разбегаться к православным и к протестантам после этого. Может, какой-то раскол произойдет на этой почве, поскольку многие католики довольно консервативно настроены», — отметил Силантьев.

Он также считает, что, возможно, среди священнослужителей Римско-католической церкви появятся люди с гомосексуальными наклонностями и «будут, пользуясь своим статусом, тех же мальчиков соблазнять». Силантьев подчеркнул, что Русская православная церковь на такие компромиссы не идет.

Ранее папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. Понтифик заявил, что однополые пары должны быть «защищены законом».

«Гомосексуалы имеют право быть частью семьи. Они дети Бога и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен», — сказал Франциск.

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