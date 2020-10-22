В Росгвардии отреагировали на задержание экс-замглавы ведомства Милейко

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин уведомил, что экс-заместитель директора ведомства Сергей Милейко был уволен еще летом прошлого года после служебной проверки, передает ТАСС.

Он рассказал, что «в свое время» со стороны главного управления собственной безопасности ведомства в отношении Милейко проводилась проверка, в связи с чем и было принято решение об освобождении Милейко от занимаемой им должности.

«В связи с появившимися публикациями в СМИ, касающихся бывшего заместителя директора Росгвардии С. И. Милейко, заявляем, что с лета 2019 года С. И. Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе», — сообщил Грибакин.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко был задержан в Москве. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничестве в особо крупном размере».

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