Студент МИФИ погиб после падения из окна общежития в Москве

Студент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ выпал с 15-го этажа общежития в российской столице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, молодой человек выпал из окна ночью. Его тело обнаружили утром по адресу улица Москворечье, дом 2, корпус 2.

Отмечается, что погибшему было 20 лет. При себе у него не было предсмертной записки, в комнате, где он проживал, письма так же не обнаружили.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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