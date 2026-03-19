В США обвинили Путина в желании затянуть войну в Иране

Экс-постпред США при ООН Хейли: Путин хочет, чтобы война в Иране затянулась
Президент России Владимир Путин якобы «хочет», чтобы война США, Израиля и Ирана затянулась. Об этом в соцсети X написала экс-постпред США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

Она отметила, что Россия якобы делится с Ираном разведывательной информацией, которую Тегеран использует для атак на радиолокационные системы США. Хейли считает, что Россия делает это, чтобы «затянуть войну»

«Путин хочет затянуть эту войну, потому что считает, что отвлеченная Америка — это слабая Америка. Вот почему уничтожение иранских ракет, беспилотников, ядерной программы и сети их марионеток имеет такое значение. Это фатально не только для Ирана, но и для России», — уверена она.

7 марта СМИ сообщили, что Россия якобы передает Ирану информацию о местонахождении американских войск, не занимаясь координацией атак. Телеканал CNN также рассказывал, что Россия якобы делится с Тегераном «тактическими советами» по поводу применения дронов. А 17 марта газета Wall Street Journal написала, что Россия могла расширить обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном.

При этом президент США Дональд Трамп сказал, что Россия может «немного помогать» Тегерану, а спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф попросил российские власти не предоставлять Тегерану «информацию о целях» и другую помощь.

Ранее в США связали с Украиной возможную помощь России Ирану.

 
