Футболисту «Галатасарая» оторвало часть пальца в игре с «Ливерпулем»

Игроку «Галатасарая» Лангу оторвало часть пальца в матче с «Ливерпулем» в ЛЧ

Футболисту турецкого «Галатасарая» Ноа Лангу оторвало часть пальца во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем».

Инцидент произошел на 75-й минуте игры. Ланг врезался в рекламный щит на английском стадионе «Энфилд», его палец оказался зажат между щитом и ограждением трибун. Медицинская бригада несколько минут оказывала игроку помощь, а затем унесла его на носилках. Футболист держал руки поднятыми. Для того, чтобы игрок не потерял сознание от шока и боли, ему давали дышать кислородом из баллона.

Вместо него на поле вышел Мауро Икарди.

Согласно информации, которая появилась в турецких СМИ, у Ланга частично оторвана фаланга от основания пальца, из-за чего защитнику сборной Нидерландов предстоит срочная операция.

Встреча, которая состоялась 18 марта, завершилась уверенной победой «Ливерпуля» со счетом 4:0, что позволило английскому клубу пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей — 4:1. За выход в полуфинал английский клуб сразится с французским «ПСЖ».

Ранее «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.