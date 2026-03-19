Глава японской префектуры назвал губернатора Токио «теткой» и попал в скандал

Глава японской префектуры Тоттори Синдзи Хираи во время выступления в региональном парламенте назвал «теткой» губернатора Токио Юрико Коикэ, спровоцировав скандал. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на секретариат законодательного органа.

По информации агентства, Хираи сделал спорное заявление на заседании 18 марта. Тогда один из депутатов задал ему вопрос о мерах поддержки рождаемости. Глава префектуры, в свою очередь, привел в пример политику властей японской столицы и при этом назвал ее губернатора «оба-сан». Данное слово обозначает женщину среднего возраста, на русский язык его можно перевести как «тетка».

Другой парламентарий потребовал исключить это высказывание Хираи из протокола заседания. Он обратился с соответствующей просьбой к председателю регионального законодательного органа.

В секретариате парламента Тоттори подтвердили, что глава префектуры действительно употребил слово «тетка», когда говорил о Коикэ. В данный момент неизвестно, извинился ли Хираи перед губернатором Токио.

Ранее в парламенте Японии призвали отменить антироссийские санкции, назвав их бессмысленными.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!