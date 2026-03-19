ФСБ задержала начальника исправительной колонии в Челябинской области

В Челябинской области задержан начальник ИК № 11 по подозрению во взятках

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали начальника исправительной колонии №11 Алексея Ромашова. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По версии правоохранительных органов, полковник внутренней службы Ромашов получал от заключенных взятки за создание для них благоприятных условий, используя свое служебное положение. Кроме того, он подозревается в эксплуатации труда осужденных для личного обогащения.

В сообщении отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, ведутся следственные действия, а также решается вопрос о мере пресечения.

В Челябинске в ноябре 2025 года по той же статье было возбуждено уголовное дело против 39-летнего начальника исправительного учреждения регионального ГУФСИН.

По данным следствия, подозреваемый получал от одного из осужденных телевизор, строительный вагончик и материалы стоимостью не менее 150 тыс. рублей. Следователи считают, что за эти вещи он обеспечивал мужчине более комфортные условия, закрывал глаза на нарушения режима и позволял пользоваться запрещенными устройствами, включая мобильные телефоны.

Ранее в Челябинской области рассматривалось громкое дело о взятках против бывшего губернатора Михаила Юревича.