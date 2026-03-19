Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

ФСБ задержала начальника исправительной колонии в Челябинской области

Агентство чрезвычайных новостей Челябинск/VK

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали начальника исправительной колонии №11 Алексея Ромашова. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По версии правоохранительных органов, полковник внутренней службы Ромашов получал от заключенных взятки за создание для них благоприятных условий, используя свое служебное положение. Кроме того, он подозревается в эксплуатации труда осужденных для личного обогащения.

В сообщении отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, ведутся следственные действия, а также решается вопрос о мере пресечения.

В Челябинске в ноябре 2025 года по той же статье было возбуждено уголовное дело против 39-летнего начальника исправительного учреждения регионального ГУФСИН.

По данным следствия, подозреваемый получал от одного из осужденных телевизор, строительный вагончик и материалы стоимостью не менее 150 тыс. рублей. Следователи считают, что за эти вещи он обеспечивал мужчине более комфортные условия, закрывал глаза на нарушения режима и позволял пользоваться запрещенными устройствами, включая мобильные телефоны.

Ранее в Челябинской области рассматривалось громкое дело о взятках против бывшего губернатора Михаила Юревича.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!