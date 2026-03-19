Россельхознадзор обнаружил опасное мясо в тюменском общепите

Ura.ru: Россельхознадзор Тюмени уличил в нарушениях более 200 кафе и ресторанов
Почти каждый 11 объект общепита в Тюменской области нарушает требования Россельхознадзора в сфере использования мясной продукции. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в 2025 году специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в 230 заведениях общественного питания. Там мясо использовалось без подтверждения безопасности, в частности, без ветеринарных сопроводительных документов.

Всего в Тюменской области работают 2500 организаций общепита, у 9,2% заведений выявлены нарушения, то есть у почти каждого 11 заведения.

«Многие заведения используют мясо и другую продукцию животного происхождения без подтверждения ее качества и безопасности. Это считается нарушением ветеринарного законодательства и технических регламентов», — поделилась заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Инна Иванова.

В октябре 2025 года в Калининграде следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Поводом стало отравление нескольких несовершеннолетних в одном из заведений общепита. Они были госпитализированы с норовирусной инфекцией.

Ранее новосибирский Минсельхоз оценил влияние вспышек болезней у скота на продажи мяса.

 
