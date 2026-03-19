В Забайкальском крае мужчина по неосторожности устроил ландшафтный пожар

В Забайкальском крае мужчина поджег траву, чтобы «обезопасить» свою животноводческую стоянку, и в результате устроил пожар площадью 50 гектаров. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, ЧП произошло 16 марта в районе села Былыра в Кыринском муниципальном округе. Местный житель 1976 года рождения проводил выжигание сухой травы рядом с принадлежащей ему животноводческой стоянкой, но в ходе работ утратил контроль над горением. В результате пламя распространилось на значительную площадь.

«[Возгорание] ликвидировали огнеборцы пожарно-спасательной части №23 МЧС России, КГСАУ «Забайкаллесхоз», Кыринского лесничества и добровольной пожарной дружины», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сотрудники МЧС России на фоне произошедшего организовали проверку. В действиях устроившего пожар мужчины выявили признаки административного правонарушения, в связи с чем в его отношении был составлен протокол.

«Материалы дела направлены для рассмотрения», — добавили в ведомстве.

В феврале прокуратура Иркутской области сообщила, что суд в Братске приговорил 75-летнего местного жителя к 1,5 года исправительных работ условно за то, что он по неосторожности сжег 24 дачных дома и лес на площади 94 гектара. Инцидент произошел в мае 2024 года — пенсионер развел костер в лесном массиве недалеко от своей дачи, чтобы сжечь траву и мусор. Однако он не проконтролировал огонь, и тот перекинулся на стоявшие рядом дома.

