Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Два человека не выжили после встречи с тигром в лесу

В Индии поймали тигра, напавшего на двух человек
В индийском штате Махараштра поймали тигра, который расправился с двумя людьми и скотом. Об этом сообщает The Times of India.

Нападения произошли 8 и 20 февраля, но сразу поймать животное не смогли. Пострадавших спасти не удалось.

После этого люди, проживающие недалеко от леса, где это произошло, стали паниковать и после наступления темноты стали реже выходить из домов. Они также требовали у властей патрулирования леса.

Чтобы поймать хищника, привлекли лесничего и ветеринара, а также устройства, позволяющие следить за местом происшествия с воздуха. Техника обнаружила тигра в момент, когда тот пришел за добычей.

Хищника обездвижили транквилизатором. Во время осмотра выяснилось, что у животного была старая травма. Ему оказывают помощь.

До этого в Приморском крае поймали тигра, который напал на охотника. Хищника направили в реабилитационный центр, у него обнаружили рану на спине. Его не выпустят в дикую природу.

Ранее в Приморье на видео попал тигр, вышедший к дороге перед водителем.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!