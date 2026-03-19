Два человека не выжили после встречи с тигром в лесу

В Индии поймали тигра, напавшего на двух человек

В индийском штате Махараштра поймали тигра, который расправился с двумя людьми и скотом. Об этом сообщает The Times of India.

Нападения произошли 8 и 20 февраля, но сразу поймать животное не смогли. Пострадавших спасти не удалось.

После этого люди, проживающие недалеко от леса, где это произошло, стали паниковать и после наступления темноты стали реже выходить из домов. Они также требовали у властей патрулирования леса.

Чтобы поймать хищника, привлекли лесничего и ветеринара, а также устройства, позволяющие следить за местом происшествия с воздуха. Техника обнаружила тигра в момент, когда тот пришел за добычей.

Хищника обездвижили транквилизатором. Во время осмотра выяснилось, что у животного была старая травма. Ему оказывают помощь.

До этого в Приморском крае поймали тигра, который напал на охотника. Хищника направили в реабилитационный центр, у него обнаружили рану на спине. Его не выпустят в дикую природу.



