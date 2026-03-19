Овечкину остался шаг до повторения одного из рекордов Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остановился в шаге от повторения одного из достижений канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 19 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву Сенаторз» с результатом 4:1. Овечкин забросил одну шайбу — во втором периоде. Теперь он находится в шаге от того, чтобы стать вторым игроком в истории НХЛ, забросившим 300 шайб во вторых периодах Единственным, кому ранее удалось достичь этой отметки, является Уэйн Гретцки (315 шайб).

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 69 матчах, в которых записал на свой счет 25 заброшенных шайб.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, а в 2018 году выиграл с клубом Кубок Стэнли. Овечкин также установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин побил рекорд Горди Хоу по голам в домашних матчах в чемпионатах НХЛ.

 
Удар Ирана по крупнейшему в мире СПГ-комплексу и 999-я шайба Овечкина. Что нового к утру 19 марта
