В Москве отреставрировали древнерусский амулет со змееногой женщиной

В Москве отреставрировали древнерусский амулет с изображением змееногой женщины. Об этом сообщает mos.ru.

Этот амулет имеет византийские корни. На лицевой стороне артефакта изображена сцена Крещения Господня, а на тыльной — змееногая женщина. Эксперты полагают, что прообразом этого существа послужила статуя Сциллы, стоявшая на ипподроме в Константинополе.

Амулет нашли во время археологических исследований на Дружинниковской улице в Пресненском районе столицы. По словам руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, подобные изделия встречались в Древней Руси в XII — первой половине XIII века. Украшение передадут в Музей Москвы.

«Обнаруженный амулет редкого типа, так как на нем отображено змееногое, а не змееволосое фантастическое существо, которое изображалось на таких медальонах в подавляющем большинстве случаев», — отметил Емельянов.

