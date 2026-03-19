В Москве прогнозируют рекорд солнечных часов в марте

Март в Москве может стать рекордным по количеству часов солнечного сияния. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Не исключено, что будет побит рекорд по количеству часов солнечного сияния, потому что у нас практически всю неделю светило довольно яркое солнце», — отметила синоптик.

До этого Позднякова спрогнозировала в Москве до конца марта солнечная погоду. Она добавила, что пасмурных дней быть не должно. Также специалист отметила, что в Москве и Московской области до конца марта прогнозируется аномально теплая погода с превышением климатической нормы на 3-4 градуса. В ночные часы, добавила синоптик, при этом по-прежнему будет наблюдаться легкий морозец.

Кроме того, в начале апреля в Москве начнется сезон дождей, отметила Позднякова. А вот снега и похолодания не предвидится. Дневная температура стабилизируется на отметке +15°C.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде до конца недели.