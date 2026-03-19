Есенин стал самым востребованным автором у современных артистов

Поэт Сергей Есенин стал самым востребованным автором, на чьи стихи создают песни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «КИОН Музыка».

Песня рок-группы «Монгол Шуудан» на стихи Есенина «Москва» стала самым востребованным треком, в основе которого лежит классическая поэзия за период с 9 сентября 2025 года по 9 марта 2026 года. Также в топ-5 вошли композиция коллектива «Альфа» «Гуляка» на стихи Есенина, песня Димы Билана «Я тебя отвоюю» на лирику Марины Цветаевой, а также треки «Есенин» группы «Кукрыниксы» и «Позвони мне, позвони» на текст Роберта Рождественского в исполнении Ирины Муравьевой.

«По итогам исследования безусловным лидером стал Сергей Есенин — именно на его стихи создано наибольшее количество самых востребованных песен в исследуемой категории», — отметили в пресс-службе «КИОН Музыка».

В пресс-службе добавили, что россияне также отдают предпочтение песням «Никого не будет в доме» на стихи Бориса Пастернака в исполнении Сергея Никитина, «Очарована, околдована» Михаила Звездинского по стихотворению Николая Заболоцкого, «Эхо любви» Анны Герман на слова Рождественского, «Мне нравится» Галины Бесединой и Сергея Тараненко на стихи Цветаевой и «Клен» группы «ЧайФ» на слова Есенина.

Ранее Катя Лель оценила теорию о том, что Ваня Дмитриенко является реинкарнацией Есенина.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!