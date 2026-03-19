Защита осужденного на 24 года «крабового короля» попросила отменить приговор

Во Владивостоке адвокаты осужденного Олега Кана попросили отменить приговор
Фонд «Родные Острова»

Адвокаты «крабового короля» Олега Кана, осужденного за создание преступного сообщества и контрабанду, обратились в суд во Владивостоке с просьбой отменить приговор. Об этом пишет ТАСС.

По информации агентства, сторона защиты в ходе заседания по рассмотрению апелляции потребовала направить дело на новое рассмотрение.

В декабре прошлого года Фрунзенский районный суд Владивостока признал Олега Кана виновным в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов. Инстанция заочно приговорила рыбопромышленника к 24 годам колонии строгого режима, а также назначила ему штраф в размере 5 млн рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с предпринимателя 4,2 млрд рублей, что является эквивалентом стоимости контрабанды краба.

«Крабовый король» покинул Россию несколько лет назад, он был объявлен в международный розыск. В мае 2024 года адвокат обнародовал данные о том, что предпринимателя якобы не стало. Однако в Генеральной прокуратуре РФ сочли эту информацию «инсценировкой».

Ранее суд во Владивостоке продлил арест на имущество сына «крабового короля».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!