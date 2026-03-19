Защита осужденного на 24 года «крабового короля» попросила отменить приговор

Адвокаты «крабового короля» Олега Кана, осужденного за создание преступного сообщества и контрабанду, обратились в суд во Владивостоке с просьбой отменить приговор. Об этом пишет ТАСС.

По информации агентства, сторона защиты в ходе заседания по рассмотрению апелляции потребовала направить дело на новое рассмотрение.

В декабре прошлого года Фрунзенский районный суд Владивостока признал Олега Кана виновным в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов. Инстанция заочно приговорила рыбопромышленника к 24 годам колонии строгого режима, а также назначила ему штраф в размере 5 млн рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с предпринимателя 4,2 млрд рублей, что является эквивалентом стоимости контрабанды краба.

«Крабовый король» покинул Россию несколько лет назад, он был объявлен в международный розыск. В мае 2024 года адвокат обнародовал данные о том, что предпринимателя якобы не стало. Однако в Генеральной прокуратуре РФ сочли эту информацию «инсценировкой».

Ранее суд во Владивостоке продлил арест на имущество сына «крабового короля».