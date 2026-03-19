Сенат США позволил Трампу продолжать войну против Ирана

Сенат не поддержал ограничения Трампа в военных действиях против Ирана
Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях президента страны Дональда Трампа, которая была призвана заблокировать проведение военной кампании против Ирана. Об этом сообщает Politico.

Инициатива Демократической партии, направленная на ограничение военных полномочий Трампа в Иране, провалилась в третий раз — на этот раз с результатом 53 голоса против 47.

Сенатор-демократ Кори Букер из Нью-Джерси внес резолюцию, обязывающую президента США вывести американские войска из Ближнего Востока. Документ предусматривает исключение лишь в случае официального объявления войны или получения соответствующего разрешения от конгресса, которого пока нет.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. В том числе российский лидер пообещал коллегам из арабских стран передать Ирану озабоченность ударами по их инфраструктуре.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
