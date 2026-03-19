Бывшего главу контртеррористического центра США заподозрили в утечке

Semafor: Кент находится под следствием ФБР по обвинению в утечке данных

Бывший начальник национального контртеррористического центра США Джо Кент находится под следствием ФБР по обвинению в утечке секретных данных. Об этом журналист издания Semafor Шелби Талкотт сообщил в соцсети X.

По словам журналиста, расследование в отношении Кента началось еще до его ухода с поста.

18 марта Кент уволился со своего поста из-за несогласия с нападением Соединенных Штатов и Израиля на Иран. В прошении о своей отставке он заявил, что Иран не представлял непосредственной угрозы для США, а война на Ближнем Востоке началась «из-за давления со стороны Израиля и его влиятельного американского лобби».

Поясняя свои мотивы, Кент заявил, что, по его мнению, до июня 2025 года президент США Дональд Трамп понимал, что войны на Ближнем Востоке были ловушкой, которая лишила страну драгоценных жизней патриотов и истощила ее богатство, однако потом все изменилось из-за вмешательства высокопоставленных израильских чиновников.

В ответ на это Трамп заявил, что его администрации не нужны такие «неумные и недальновидные люди».

