Россияне старше 80 лет получат в апреле повышенную пенсию, ее фиксированная часть увеличится вдвое — до 19 169,4 рублей. Об этом рассказал ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, в выплату пенсий также входит страховая часть, размер которой зависит от стажа и страховых взносов.

Страховая пенсия по старости для российских граждан состоит из двух частей. Первая часть пенсии является фиксированной, которая в текущем году равна 9 584 рубля. Вторая — страховая, которая зависит от трудового стажа и суммы страховых взносов, которые поступили на пенсионный счет россиянина в качестве взносов с заработной платы, пояснил Сафонов.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в России с 1 апреля повысятся социальные пенсии. Индексация составит 6,8% и затронет около 4,5 млн граждан страны. Соцпенсии по старости получают россияне, которые не набрали нужное число индивидуальных пенсионных коэффициентов (на данный момент это 30), или не накопили трудовой стаж (15 лет).

Ранее в Госдуме предложили увеличить пенсии врачам и учителям.