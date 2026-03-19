Защита приговоренного к 24 годам «крабового короля» попросила отменить приговор

Защита бизнесмена Кана попросила отменить приговор о контрабанде краба
Защита «крабового короля», бизнесмена Олега Кана, попросила Приморский краевой суд отменить приговор по делу о контрабанде, создании преступного сообщества и уклонении от налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 19 марта адвокаты ходатайствовали об отмене вынесенного приговора или направлении его прокурору для нового расследования.

В начале года суд Владивостока частично удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ и продлил на полгода арест на имущество сына «крабового короля» Александра Кана. Его обвиняют в контрабанде краба, организованной его отцом Олегом Каном, участии в преступном сообществе и уклонении от уплаты таможенных платежей. Ущерб от его мошеннических действий оценивается в 2,6 млрд рублей.

В декабре прошлого года суд признал бизнесмена Олега Кана виновным в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов. Суд постановил взыскать с сахалинского бизнесмена Олега Кана 4,2 млрд рублей, ему назначили 24 года колонии.

Защита не согласилась ни с одним пунктом обвинения, кроме того, адвокаты настаивали на том, что дело в отношении предпринимателя вообще должно быть прекращено. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее активы крабовых королей Кана и Дремлюги изъяли в доход государства.

 
