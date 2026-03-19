Россиян предупредили о росте цен в 2026 году

Для граждан главная угроза в 2026 году связана не столько с прямым повышением налогов, сколько с косвенным ростом нагрузки через цены на товары и услуги. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Лилия Буркина.

«Базовая ставка НДС уже повышена с 20 до 22%, а круг плательщиков этого налога расширяется, в том числе за счет снижения порога освобождения для бизнеса на упрощенной системе налогообложения. В результате часть дополнительных издержек компании могут переложить на покупателей, особенно в сегментах с невысокой конкуренцией. Прямого повышения НДФЛ для большинства граждан в ближайшее время не ожидается, поскольку прогрессивная шкала уже действует. Однако это не означает, что налоговое давление не будет усиливаться косвенно. Именно рост потребительских цен может стать для населения наиболее ощутимым следствием бюджетной и налоговой политики», — отметила Буркина.

Эксперт добавила, что бюджет России на 2026 год в целом выглядит устойчивым за счет консервативных параметров и снижения зависимости от нефтегазовых доходов. Тем не менее риски сохраняются, считает экономист. Среди них — возможное падение цен на нефть, крупные расходы на оборону и безопасность, а также инфляционные последствия активного наращивания государственного долга, пояснила эксперт.

По ее словам, основным источником покрытия дефицита бюджета останутся внутренние заимствования, прежде всего размещение ОФЗ. Дополнительные поступления власти рассчитывают получить за счет налоговых мер, а также частичного использования резервов и перераспределения расходов, сказала Буркина. Внешние заимствования и кредиты ЦБ в нынешних условиях практически не рассматриваются, добавила экономист.

В среднесрочной перспективе, в 2027–2028 годах, власти вряд ли пойдут на резкое новое повышение базовых ставок, считает Буркина. Однако она не исключила точечных решений — отмены отдельных льгот, расширения налоговой базы, введения новых акцизов и сборов, если дефицит бюджета окажется выше ожиданий или возникнут дополнительные обязательства.

