В Приморье падение с самоката закончилось для школьника трепанацией черепа

Ребенок из Приморского края получил травму головы во время прогулки на самокате. Об этом сообщает Amur Mash.

Инцидент произошел в Находке. После падения с самоката девятилетний школьник заметил, что у него появился синяк, но подумал, что проблем не возникнет, поэтому не рассказал родителям.

На следующий день у него появилась сильная рвота. Мальчик жаловался на головную боль и признаки спутанного сознания.

После обследования выяснилось, что у пациента большая гематома и трещина в основании черепа.

«Врачи срочно сделали трепанацию, убрали около 100 мл сгустков крови и буквально «спаяли» поврежденную артерию в мозге», – сообщается в публикации.

Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. Он находится дома, но продолжает лечение.

До этого в Пятигорске медики прооперировали 85-летнего мужчину с опухолью головы размером с лимон. Изначально россиянин жаловался на отказавшую ногу и то, что часть туловища ему парализовало. Специалисты предполагали инсульт, но после обследования выявили новообразование, которое удалили.

Ранее российские врачи прооперировали мужчину, который слышал, как работает его организм.

 
