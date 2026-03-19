В ЕС рассказали, будут ли судиться с Венгрией из-за Украины

США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Politico: в ЕС отбросили идею подать в суд на Венгрию по кредиту для Украины
В ЕС отбросили идею подать в суд Евросоюза на Венгрию за то, что Будапешт препятствует предоставлению кредита Украине на €90 млрд. Об этом сообщил Politico представитель Евросовета.

Он отметил, что Евросовет отказался подавать на Орбана в суд, потому что это «потребует слишком много времени», а ЕС нуждается в краткосрочном решении проблемы с украинским кредитом.

«Им следовало хотя бы попробовать действовать жестче, а пока принять какие-то временные меры. Это было бы хоть чем-то, нежели просто нерешительность. Но ничего не вышло», — отметил другой дипломат.

При этом министр по делам Европы Швеции Йессика Розенкранц отметила, что Стокгольм «безусловно открыт» для того, чтобы применить в отношении Венгрии статью 7 Договора ЕС, которая позволяет лишить страну права голоса за серьезное нарушение основополагающих ценностей союза.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на утвержденный в декабре кредит Украине на €90 млрд и на 20-й пакет антироссийских санкций после остановки Киевом транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

РИА Новости со ссылкой на источник сообщали, что в ЕС пока нет ясности по согласованию кредита для Украины на €90 млрд. 10 марта Politico писало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии может выдать Украине деньги в формате двухсторонних кредитов, которые не требуют согласия всех членов союза. А именно ЕС планирует предоставить Киеву €30 млрд.

10 марта еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что ЕС так или иначе предоставит кредит Киеву, несмотря на венгерское вето.

