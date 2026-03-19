Россиянам посоветовали уже сейчас обработать питомцев от клещей

Ветврач Фроленко: обрабатывать питомцев от клещей нужно с приходом первого тепла
Иксодовые клещи становятся активны при среднесуточной температуре выше +5 градусов, поэтому обрабатывать питомцев стоит с приходом первого потепления, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

По словам эксперта, ни одно средство не дает 100%-ной защиты, но комплексный подход снижает риск до минимума. Один из самых современных и надежных способов — таблетки. Действующее вещество попадает в кровь, и при попытке укуса паразит мгновенно погибает, не успев передать инфекцию. Действовать таблетки могут до 12 недель в зависимости от производителя и дозировки.

«Второй вариант – капли на холку, когда препарат распределяется по липидному слою кожи. Эти средства могут действовать в среднем 28–30 дней», – сказала Фроленко.

Еще один вариант защиты от клещей – ошейники. Они пропитаны веществами, которые постоянно выделяются, отпугивают или убивают клещей. Самый длительный период защиты у них до 7–8 месяцев.

Спреи можно использовать как основное средство для щенков или ослабленных животных, а также как дополнительное перед походом в места скопления клещей.

Фроленко отметила, что комбинировать несколько средств с разным составом без консультации с ветврачом не стоит. Это может привести к аллергии или токсическому эффекту.

«Всегда строго соблюдайте дозировку по весу вашего питомца и срок обработки, согласно инструкции. После каждой прогулки тщательно прочесывайте шерсть (особенно за ушами, на шее и в паху). Помните: потерянное время при клещевых инфекциях стоит жизни. При любых подозрениях лучше лишний раз сдать анализ крови, чем лечить запущенную стадию болезни», — подчеркнула ветврач.

Она добавила, что опасен не сам укус клеща, а те микроорганизмы, которые с укусом попадают в кровь питомца. Если вы сняли с питомца клеща, то особенно внимательно наблюдайте за ним в течение двух недель.

Клещи передают ряд опасных заболеваний – пироплазмоз, болезнь Лайма (боррелиоз), анаплазмоз и эрлихиоз. Стоит изучить симптомы и в случае их появления – сразу обращаться к ветврачу. Насторожить должны: резкая вялость и отказ от еды, высокая температура, потемнение мочи и кровотечение из носа, хромота, лихорадка и увеличение лимфоузлов.

Ранее россиян предупредили, какие породы собак — худший выбор для жизни в квартире.

 
Теперь вы знаете
Удар Ирана по крупнейшему в мире СПГ-комплексу и 999-я шайба Овечкина. Что нового к утру 19 марта
