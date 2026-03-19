Крупный нефтеналивной порт в Саудовской Аравии подвергся атаке

Крупный нефтеналивной порт Янбу-эль-Бахр в Саудовской Аравии подвергся атаке с воздуха. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что Янбу в настоящее время время является единственным пунктом для экспорта нефти королевства. Пока неизвестно, что именно было атаковано.

Минувшей ночью иранские СМИ утверждали, что был нанесен ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Янбу.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

18 марта министры иностранных дел Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции в совместном заявлении призвали Иран в срочном порядке прекратить атаки. Дипломаты подчеркнули, что удары иранских военных по странам Персидского залива невозможно оправдать, их целями становятся гражданская инфраструктура и жилые районы.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.