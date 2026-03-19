В Череповце студентку оштрафовали за посты в поддержку рок-групп

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Череповце студентку оштрафовали на 1 тыс.руб. за фото с сатанинскими символами
Shutterstock

Суд в Череповце оштрафовал студентку колледжа за публикацию в соцсети изображений с сатанинскими символами в поддержку рок-групп. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами судебного дела.

Уточняется, что девушка в соцсети выложила несколько публикаций с символами сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) — перевернутыми крестами и пентаграммой. За это на нее составили протокол по статье КоАП о пропаганде либо публичном демонстрировании запрещенной в России символики.

На суде фигурантка признала вину и пояснила, что не знала о запрете данных символов, опубликовала их «в поддержку рок-групп, которые нравятся». Девушка также попросила суд не наказывать ее строго, так как она не работает и не получает стипендию в колледже.

Суд оштрафовал девушку на одну тысячу рублей.

До этого в Саратове оштрафовали мужчину, вывесившего на окне флаг с пентаграммой. В ходе судебного заседания фигурант полностью признал вину. Его обязали выплатить штраф в размере 2000 рублей.

В начале февраля сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли проведение вечеринки с сатанистской символикой в ночном клубе Eclipse. Всего полицейские задержали 10 участников мероприятия и его организатора.

Ранее в Петербурге арестовали участника «хеллоуинского» фестиваля за демонстрацию пентаграммы.

 
Теперь вы знаете
Удар Ирана по крупнейшему в мире СПГ-комплексу и 999-я шайба Овечкина. Что нового к утру 19 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
