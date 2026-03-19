В Череповце студентку оштрафовали за посты в поддержку рок-групп

В Череповце студентку оштрафовали на 1 тыс.руб. за фото с сатанинскими символами

Суд в Череповце оштрафовал студентку колледжа за публикацию в соцсети изображений с сатанинскими символами в поддержку рок-групп. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами судебного дела.

Уточняется, что девушка в соцсети выложила несколько публикаций с символами сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) — перевернутыми крестами и пентаграммой. За это на нее составили протокол по статье КоАП о пропаганде либо публичном демонстрировании запрещенной в России символики.

На суде фигурантка признала вину и пояснила, что не знала о запрете данных символов, опубликовала их «в поддержку рок-групп, которые нравятся». Девушка также попросила суд не наказывать ее строго, так как она не работает и не получает стипендию в колледже.

Суд оштрафовал девушку на одну тысячу рублей.

До этого в Саратове оштрафовали мужчину, вывесившего на окне флаг с пентаграммой. В ходе судебного заседания фигурант полностью признал вину. Его обязали выплатить штраф в размере 2000 рублей.

В начале февраля сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли проведение вечеринки с сатанистской символикой в ночном клубе Eclipse. Всего полицейские задержали 10 участников мероприятия и его организатора.

Ранее в Петербурге арестовали участника «хеллоуинского» фестиваля за демонстрацию пентаграммы.