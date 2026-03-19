В Прикамье мужчина открыл стрельбу в магазине

В Прикамье мужчину подозревают в нападении на посетителя магазина. Об этом сообщает Управление гражданской защиты, экологии и природопользования.

По данным источника, мужчина пришел в магазин с травматическим пистолетом и выстрелил в одного из покупателей. В результате пострадавший получил травму головы.

Спасатели оказали ему помощь. Также сотрудники точки и специалисты не давали мужчине уйти. Когда на место прибыла полиция, его передали правоохранителям.

Пострадавшего тем временем госпитализировали. Что стало причиной агрессии, не уточняется.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Специалисты СК выясняют обстоятельства произошедшего.

