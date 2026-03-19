Россиян предупредили о штрафах до 700 тыс. рублей за заросшие участки

Собственникам заросших участков в России грозят крупные штрафы, а в отдельных случаях — и изъятие земли через суд, рассказал «Газете.Ru» преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин.

Он пояснил, что основания для таких мер в последние месяцы стали более формализованными. С 1 сентября 2025 года действует правительственное постановление, которое закрепило признаки неиспользования участков, а с 1 марта 2026 года правообладатели обязаны проводить мероприятия по защите земель от опасных инвазивных растений и их уничтожению.

«Одним из ключевых признаков неиспользования земли стало зарастание более половины площади участка сорняками высотой свыше одного метра, а также деревьями и кустарниками, которые не относятся к элементам благоустройства. Именно такие критерии теперь учитываются при оценке состояния земли. Необходимо различать два состава. Один связан с признаками неиспользования участка, другой — с обязанностью уничтожать опасные инвазивные растения, включая борщевик Сосновского и другие виды из утверждаемых перечней. Эта обязанность введена федеральным законом, который вступил в силу 1 марта 2026 года. Закон также предусматривает, что непроведение таких мероприятий может стать основанием для принудительного прекращения права пользования и изъятия участка из земель сельхозназначения», — отметил Палюлин.

По его словам, если нарушения будут квалифицированы по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, штраф для граждан составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 400 тыс. до 700 тыс. рублей. При этом изъятие земли, как отметил эксперт, остается исключительной мерой: оно возможно только через суд и после того, как собственник проигнорировал предписания и ранее назначенные санкции.

Еще одна важная деталь касается сроков применения санкций. Закон о трехлетнем освоении участков вступил в силу с 1 марта 2025 года. По словам Палюлина, это означает, что для владельцев земли, права которых возникли до этой даты, меры за неиспользование, включая зарастание, в общем случае могут начать применять только после истечения этого срока, то есть с 1 марта 2028 года.

Проверки вряд ли станут тотальными, но контроль усилится, уверен юрист. По его словам, основанием могут стать жалобы соседей, председателей СНТ или других заявителей. Кроме того, за неиспользуемые участки сельхозназначения для собственников сохраняется и финансовый риск: налоговая нагрузка может вырасти, если земля фактически не вовлекается в оборот. В итоге власти получают сразу несколько инструментов давления на владельцев заброшенных и заросших участков, заключил Палюлин.

Ранее россиян предупредили об опасности борщевика.