На Украине требуют декоммунизировать колбасу

Харьковские активисты потребовали декоммунизировать колбасу, который производит местный комбинат. Это предложение поддержал украинский институт национальной памяти, копия ответа на обращение опубликована в Telegram-канале «Декомунізація. Україна».

Авторам обращения не понравилось название колбасы «Советская» («Радянська»).

В ответ институт порекомендовал предприятию переименовать свою продукцию. При этом в организации отметили, что у них нет юридических полномочий для принуждения комбината к такому решению.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропагандировать советскую символику.

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