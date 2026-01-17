Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

Торгпред США дал странам Европы совет по поводу пошлин из-за Гренландии

Грир: Европе надо отделить пошлины из-за Гренландии от торговых переговоров
Francois Lenoir/Reuters

Странам Европы нужно отделить вопрос пошлин из-за Гренландии от торговых переговоров с США, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир. Его цитирует Reuters.

По словам Грира, он бы именно так поступил на месте европейцев, если это возможно.

«Если они захотят включить его в торговое соглашение, это уже их дело, а не наше», — добавил торгпред США.

Он отметил, что потенциальные пошлины на товары из Гренландии — «в значительной степени вопрос национальной безопасности». Грир обратил внимание на то, что страны ЕС не снизили пошлины в отношении США в рамках прошлогоднего торгового соглашения, хотя обещали это сделать.

До этого президент Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля тарифов в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам Трампа, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

Ранее послы стран ЕС договорились об экстренном заседании после заявлений Трампа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647041_rnd_0",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+