Торгпред США дал странам Европы совет по поводу пошлин из-за Гренландии

Странам Европы нужно отделить вопрос пошлин из-за Гренландии от торговых переговоров с США, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир. Его цитирует Reuters.

По словам Грира, он бы именно так поступил на месте европейцев, если это возможно.

«Если они захотят включить его в торговое соглашение, это уже их дело, а не наше», — добавил торгпред США.

Он отметил, что потенциальные пошлины на товары из Гренландии — «в значительной степени вопрос национальной безопасности». Грир обратил внимание на то, что страны ЕС не снизили пошлины в отношении США в рамках прошлогоднего торгового соглашения, хотя обещали это сделать.

До этого президент Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля тарифов в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам Трампа, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

Ранее послы стран ЕС договорились об экстренном заседании после заявлений Трампа.