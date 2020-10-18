В Баренцевом море перевернулось судно с десятью людьми

В акватории Баренцева моря перевернулось маломерное судно после удара о скалистый грунт береговой линии. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Происшествие произошло вечером 17 октября в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области. После удара о скалы судно «Юбилейный» перевернулось и затонуло.

«В результате происшествия десять человек из числа пассажиров и членов судового экипажа оказались в воде. В настоящее время семеро людей спасены. Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще троих человек », — рассказали в пресс-службе.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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