В Москве воскресенье ожидается до +7°C
Катерина Медведева
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В Москве в воскресенье, 18 октября, ожидается облачная погода, временами будут дожди. Об этом сообщают «Метеоновости».
Максимальная температура воздуха в столице — от +5°C до +7°C, а в Московской области — от +2°C до +7°C.
Юго-западный ветер будет усиливаться местами до 15-20 м/с. Атмосферное давление понизится до 737 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
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