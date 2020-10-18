В Москве воскресенье ожидается до +7°C

В Москве в воскресенье, 18 октября, ожидается облачная погода, временами будут дожди. Об этом сообщают «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице — от +5°C до +7°C, а в Московской области — от +2°C до +7°C.

Юго-западный ветер будет усиливаться местами до 15-20 м/с. Атмосферное давление понизится до 737 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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