Врач назвал способы защиты от коронавируса зимой

Ношение медицинских масок и перчаток будет актуально и зимой. Об этом заявил заслуженный врач России Александр Карабиненко, передает Sputnik.

«Маски надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода. Носить маску на улице в зимнее время в какой-то мере даже полезно, поскольку маска будет способствовать согреванию воздуха», ― говорится в сообщении.

Кроме того, важно будет продолжать носить перчатки.

Врач отметил, что поведение коронавируса нового типа на холоде пока плохо изучено и не исключено, что инфекция станет активнее.

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