Полиция задержала членов семьи убийцы учителя в Париже
Французская полиция задержала родителей, деда и 17-летнего брата убийцы школьного учителя в пригороде Парижа. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что по данному делу задержаны уже девять человек. Родственников террориста правоохранители нашли в городе Эврё (департамент Эр).
Ранее сообщалось, что неизвестный обезглавил учителя рядом со школой в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.
По данным местных СМИ, нападение совершил 18-летний иностранец, чеченец по происхождению. Российские дипломаты запросили информацию о преступнике у французских властей.
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