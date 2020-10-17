Полиция задержала членов семьи убийцы учителя в Париже

Французская полиция задержала родителей, деда и 17-летнего брата убийцы школьного учителя в пригороде Парижа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что по данному делу задержаны уже девять человек. Родственников террориста правоохранители нашли в городе Эврё (департамент Эр).

Ранее сообщалось, что неизвестный обезглавил учителя рядом со школой в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.

По данным местных СМИ, нападение совершил 18-летний иностранец, чеченец по происхождению. Российские дипломаты запросили информацию о преступнике у французских властей.

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