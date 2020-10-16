Минпросвещения не планирует переводить школы на удаленку

Министерство просвещения не планирует переводить все школы на дистанционное обучение, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Никаких планов о переводе на дистанционное обучение нет, и быть не может», — сказал Кравцов.

Министр также подчеркнул важность личного общения в учебе.

Ранее сообщалось, что 125 российских школ ушли на карантин из-за коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 39 млн заболевших, 29 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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