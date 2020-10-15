Более 40 милиционеров получили травмы на протестах в Минске

Во время протестов в Минске 45 сотрудников милиции получили телесные повреждения, заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. Об этом сообщает «БелТА».

У сотрудников правоохранительных органов фиксируются ушибы, сотрясения головного мозга и переломы, отметил Кубраков. По его словам, некоторые милиционеры получали удары заточками, однако от повреждений их защитила экипировка.

Всего пострадавшими по различным уголовным делам признаны 152 сотрудника милиции, добавил начальник ГУВД.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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