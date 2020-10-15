Суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом зафиксирован в Польше

Медики в Польше зафиксировали очередной максимум по числу заражений коронавирусом за сутки — 8 099. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Так, по информации министерства, общее число заражений в стране к 15 октября возросло до 149 903. Жертвами инфекции стали 3 308 пациентов, 91 из них скончался за последние сутки.

Отмечается, что в польских больницах в настоящее время остаются 6 538 заболевших, 508 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели после заражения 85 588 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших, 28 млн выздоровели, более миллиона пациентов — умерли.

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